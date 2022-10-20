Fatiha suresi anlamı nedir ve nasıl okunur? İşte Fatiha suresinin faziletleri!

Fatiha suresi anlamı nedir ve nasıl okunur? İşte Fatiha suresinin faziletleri!

Fatiha suresinin anlamı ve okunuşu, birçok müslüman tarafından merak edilen konular arasındadır. Peki Fatiha suresi nasıl okunur ve anlamı nedir? İşte Fatiha suresinin faziletleri...

Kur'an-ı Kerim'im ilk suresi olan Fatiha toplamda 7 ayetten oluşmaktadır. Mekke döneminde indiğine inanılmaktadır.

Okuması ve dinlemesi en faziletli sure olarak da geçer. Halk arasında elham suresi olarak da bilinir.

Fatiha başlangıç anlamına gelmektedir Kur'an'ın ilk suresi olduğu adını buradan almıştır. Fatiha Suresi namazlarda okunan dualardandır. Surede Allah'ın varlığı, hâkimiyeti, tek ilah oluşu ifade edilir.

Cuma namazı vaktinin yaklaşmasıyla müslümanlar, "Fatiha suresi nasıl okunur? Anlamı nedir? Fatiha suresinin faziletleri nelerdir?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

Fatiha suresi okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

Errahmânir'rahim

Mâliki yevmiddin

İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

İhdinessırâtel müstakîm

Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha suresinin anlamı nedir?

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.

O, rahmândır ve rahîmdir.

Ceza gününün mâlikidir.

(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.

Bize doğru yolu göster.

Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil! Âmin.

Fatiha suresinin faziletleri nelerdir?

Gerek yalnızca “elhamdülillah” vb. şeklinde ifade edilen hamdin ve gerekse bütünüyle Fatiha suresinin değeri ve müminin dini hayatındaki yeri hakkında birçok sahih hadis bulunmaktadır: “Zikrin en üstünü ‘lâ ilâhe illallah’, duanın en yücesi ‘elhamdülillâh’tır” (Tirmîzî, “Duâ”, 9).

“Allah’a hamd ile başlamayan her önemli işin sonu güdüktür” (İbn Mâce, “Nikâh”, 19).

Allah’ın resulü, Ebû Saîd b. Muallâ isimli sahâbîye, Kur’ân-ı Kerîm’deki en büyük sûreyi mescidden çıkmadan bildireceğini ifade buyurmuş, sonra da bunun Fâtiha olduğunu açıklamıştır (Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Yine birçok sahih hadiste Fâtiha sûresinin şifa özelliği ile ilgili açıklamalar yapılmıştır (meselâ bk. Buhârî, “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 9).

Fatiha suresinin tefsiri

“Eûzü” veya “istiâze” diye bilinen bu cümle, bu şekliyle bir âyet olmadığı için mushafa yazılmamıştır. “Kur’an okuyacağın vakit o kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” (Nahl 16/98) şeklinde buyurulduğu için Kur’an okumaya başlayanlar, besmeleden önce “eûzü...” ifadesini okumak suretiyle bu emri yerine getirmektedirler. Asıl adı İblîs olan şeytan, Allah’ın “Âdem’e secde et!” emrine uymadığı, kendisinin daha üstün olduğunu ileri sürerek emre karşı geldiği için meleklerin vatanından (melekût âlemi) kovulup sürgün edilmiş; o da imtihan dünyasında Allah’ın kullarını, O’nun yolundan ve rızâsından ayırmak için uğraşmayı kendine vazife edinmiştir (A‘râf 7/11-17).