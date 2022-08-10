Fatiha Suresi'nin anlamı ve fazileti nelerdir? Fatiha neye iyi gelir? FATİHA SURESİ OKU

Halk arasında Elham duası olarak bilinen Fatiha Suresi'nin anlamı, tefsiri, fazileti, Türkçe ve Arapça okunuşu nelerdir? İşte detaylar...

Müslüman alemi, kaza ve belalardan korunmak, tövbe etmek, yardım istemek ve bağışlanmak için sık sık dua okur.

Allah tarafından Müslümanlara farz kılınmış olan 5 vakit namazın her rekatında Fatiha süresi okunur.

Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi olan Fatiha Suresi halk tarafından Elham Duası olarak bilinir.

Fatiha Suresi 7 ayettir, her derde devadır.

Fatiha Suresini okuyan kişi tüm Kuran’ı okumuş gibi sevaba nail olur.

Fatiha Suresinin faziletleri nelerdir?

İslam dininde en faziletli sureler içerisinde yer alır. Faziletleri arasında; başarılı olmak, yardım görmek, şefkat sahibi olmaya yöneltme gibi durumlar bulunur.

Fatiha Suresi, kişinin düşmana üstün gelmesi, kötülüklerden korunması, mevki sahibi olması ve mülk edinmesi için okunabilen sureler arasında yer alır.

Fatiha Suresinin okunuşu

Elhamdulillâhi rabbil'alemin, Errahmânir'rahim, Mâliki yevmiddin, İyyâke na'budu Ve iyyâke neste'în, İhdinessirâtal mustakîm, Sirâtallezine en'amte aleyhim Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn.

Anlamı

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah'a mahsustur. ﴾2-4﴿ (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.