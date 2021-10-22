Euro
11.1984
1.07%
Dolar
9.6071
1.13%
Altın
554.28
1.66%
Borsa
1.48
1.68%
Bitcoin
586.430
-1.91%
BTXN Coin
21.29
0.09%
15ºC
İstanbul
Açık 15 C

    Fatih'te alkollü kişiyi tekme tokat dövdüler

    İstanbul'un Fatih ilçesinde bir grup, alkollü olduğu iddia edilen kişiyi kendilerine küfrettiği gerekçesiyle tekme tokat dövdü. Dayak anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 22.10.2021 - 21:24
    • Güncelleme : 22.10.2021 - 22:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te alkollü kişiyi tekme tokat dövdüler

    Ssaat 18.00 sıralarında Fatih Unkapanı'nda meydana gelen olayda bir grup, kendilerine küfrettiği iddiasıyla bir kişiyi cadde ortasında tekme tokat dövdü.

    ÇEVREYE KÜFÜRLER SAVURDU

    Alkollü olduğu iddia edilen kişi, kendisini kurtarmaya gelen çevredekilere de küfürler savurdu. Bu sefer de bu kişilerden dayak yedi. Olay anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Fatih'te alkollü kişiyi tekme tokat dövdüler VİDEO

    Fatih te alkollü kişiyi tekme tokat dövdüler #1

    "KENDİSİNİ MOTORUN ÜSTÜNE ATTI"

    Olayın görgü tanıklarından Baran Metin, "Burada bir adam dolaşıyordu, durağın önünde. Sonra iki tane motosikleti birileri geldi. Onlara bir laf etti sonra duran motorun üzerine atladı. Burada bir münakaşaya girdiler. Vatandaşlar da ayırmaya çalıştı. Baba oğuldu sanırım. Onlara da küfür edince hem motorcular hem de o baba oğul bu adamı dövmeye başladılar. Buradaki esnaf ayırdı kavgayı. Sonrasında 10 dakika geçti adam burada oturuyordu yine küfür etmeye başlayınca arkadan koşup tekrardan kavga ettiler. Yine buralardaydı ama nereye gitti, bilmiyoruz. Dayak yiyen şahsı da tanımıyorum" dedi.

    Fatih te alkollü kişiyi tekme tokat dövdüler #2

    Fatih te alkollü kişiyi tekme tokat dövdüler #3

    Fatih te alkollü kişiyi tekme tokat dövdüler #4

    Fatih te alkollü kişiyi tekme tokat dövdüler #5

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir