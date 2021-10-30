Euro
11.1139
-0.31%
Dolar
9.5896
0.65%
Altın
550.2
-0.15%
Borsa
1.522
0.18%
Bitcoin
592.399
-0.52%
BTXN Coin
26.70
4.82%
16ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 16 C

    Fatih'te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Eminönü’nde, taksicilere yönelik denetim gerçekleştiren trafik polisleri, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşür dağıttı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi

    Fatih Eminönü İskelesi önünde, Sivil Trafik polis ekiplerinin taksilere yönelik denetimleri sürüyor.

    12 KURALIN YER ALDIĞI BROŞÜRLER DAĞITILDI

    Taksilere yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, sürücüleri tek tek durdurarak, İçişleri Bakanlığı'nca hazırlanan 12 kuralın yer aldığı broşürleri dağıttı. Taksilerdeki maske, mesafe ve hijyen kontrolünün yapıldığı denetimlerde, sürücülerin evrakları da incelendi.

    Denetimlerde sürücülere, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve içerisinde sürücülerin uyması gereken 12 kuralın yazılı olduğu broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #1

    YOLCU SEÇEN 3 SÜRÜCÜNÜN ARACI BAĞLANDI

    Öte yandan polis ekipleri tarafından yolcu seçtiği tespit edilen 3 taksi sürücüsüne bin 339 lira para cezası kesildi. Sürücülerin taksileri ise geçici süre ile bağlanarak otoparka götürüldü.

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #2

    "ÇOĞU ARKADAŞIMIZ KISA MESAFE OLDUĞU İÇİN MÜŞTERİ ALMIYOR"

    Taksi şoförü Halil Gümüş, "Polis ekipleri bilgilendirerek çok iyi yapıyorlar. Arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Taksici arkadaşların bunlara biraz daha riayet etmesi lazım. Kurallara uyulması gerekiyor. Çoğu arkadaşımız kısa mesafe olduğu için müşteri almıyorlar ama almaları gerekiyor" dedi.

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #3

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #4

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #5

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #6

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #7

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #8

    Fatih te denetlenen taksiciler, 12 kural hakkında bilgilendirildi #9

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir