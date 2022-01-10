İstanbul sokaklarında tekerlekli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaşa, polis memuru sahip çıktı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde elektrikli sandalyesinin şarjı biten engelli vatandaş, yolda çaresiz bir şekilde yardım bekledi.

Bölgede bulunan ve durumu fark eden bir polis memuru ise hemen harekete geçti.

YARDIMINA POLİS KOŞTU

Elektrikli sandalyeyi eliyle itmeye başlayan polis memuru, vatandaşı gideceği yere kadar götürdü. Yaşananlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

EGM: GÜVENDE HİSSETTİRECEK BİR EL MUTLAKA VARDIR

Polis memuruyla vatandaşın o görüntüleri, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından da “Güvende hissetmeni sağlayacak bir el mutlaka vardır.“ notu ile paylaşıldı.

Fatih’te engelli vatandaşa polisten yardım eli