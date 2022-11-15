Fatih'te lavabo deliğine sıkışan kedi böyle kurtarıldı

Kafasını lavabo deliğine sıkıştıran yavru kedinin miyavlama seslerini duyan inşaat işçisi, duruma müdahale etti. İşçilerin seferber olup kediyi kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesi Karagümrük semtinde çalışan inşaat işçileri, depoda bir kedinin miyavlama sesini duydu.

İnşaat ustası Tuncay Altun, sesin geldiği yeri tespit etti ve lavabo deliğine sıkışmış yavru kediyi gördü. Bunun üzerine kedinin sıkışmış olduğu lavaboyu yerinden sökerek bina dışına taşıdı.

İnşaat işçileri olaya müdahale etti

İnşaat işçileri yavru kediyi kurtarmak için seferber oldu ve inşaatta çalışan diğer işçiler de kediyi kurtarmak için yardıma geldi.

İşçilerden biri lavaboyu dikkatli bir şekilde çekiçle kırarak, kediyi sıkıştığı yerden kurtarılırken o anlar, işçiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Uzun süre başı lavaboya sıkışmış halde duran yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre, işçiler kurtardıkları yavru kediyi annesinin yanına bıraktı.

Fatih'te lavabo deliğine sıkışan kediyi inşaat işçileri kurtardı VİDEO

"Kedinin o halini görünce şoke oldum"

Lavaboya sıkışan yavru kediyi fark eden inşaat ustası Tuncay Altun, "İnşaatta çalışırken bir kedi sesi duydum. Önce önemsemedik. Kedi sesi çoğalmaya başladı. Ben o tarafa yöneldim. Kedilerin olduğu yerde yavru kedi kafasını lavabo deliğine sıkıştırmış. Hayvanın o halini görünce şoke oldum. Lavaboyu alarak arkadaşların yanına gittim.

Arkadaşlarla beraber lavaboyu kırarak kediyi özgürlüğüne kavuşturduk. 2-3 gün kaldığı için önce kendine gelemedi. Kendine geldikten sonra annesine götürdüm. Annesi de emzirdi. Şu an durumu iyi. Hayvanı öyle görüce şaşırdım. Hayvana zarar vermeden lavaboyu çekiç yardımıyla kırdık. O gün orada olmasaydım ölebilirdi." dedi.