Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu Fatih'teki Ayın Biri Kilisesi'nde dilek tutmak isteyen yerli ve yabancı yüzlerce kişi uzun kuyruklar oluşturdu.

DHA

İstanbul'un Fatih ilçesi Hacı Kadın Mahallesi'nde Vefa Kilisesi olarak da bilinen Ayın Biri Kilisesi ziyaretçi akınına uğradı.

Ayın birinin hafta sonuna denk gelmesiyle sabah erken saatlerden itibaren kilisenin önüne gelenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

Rivayete göre, her ayın birinde edilen duaların kabul olduğu kiliseye gelenler dakikalarca sıranın kendilerine gelmesini bekledi.

Uzun bekleyişin ardından içeriye girenler, anahtar ve kilisenin altından çıkan ayama suyundan alıp dileklerini diledi.

Dileklerini dileyenler yaktıkları mumların ardından kiliseden ayrıldı.

İlk defa dilek dilemeye gelen Natalia Didebashwili kiliseye sağlık dilemek için geldiğini söyledi.

"Dünyada huzur olsun"

Didebashwili, şunları söyledi:

Bugün tutulan dileklerin kabul olduğunu söylüyorlar. Ama her gün açık. Zaten kilisenin adı Ayın Biri, anahtar meselesi de oradan geliyor. Bir saatten fazladır bekliyoruz. Normalde daha kalabalık oluyor ama şimdi ramazan olduğu için daha sakin. Sağlık dileyeceğim. Dünyada huzur olsun, barış olsun, sağlık olsun dünyada daha önemli bir şey var mı?

"Oluşan enerjiden faydalanmak istiyorum"

Kiliseye 3 aydır her ayın 1'inde geldiğini ve dilek tuttuğunu söyleyen Müjgan Çınar ise şu ifadeleri kullandı: