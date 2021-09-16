Fatih'teki tarihi evler yenileniyor

Fatih Belediyesi'nin başlattığı çalışmayla Zeyrek ve Cibali’deki tarihi evler yenilenerek eski ihtişamlı görünümlerine kavuşturuluyor.

10 binin üzerinde tescilli kültür varlığı ile İstanbul’un tescilli eserlerinin üçte birine sahip nadir ilçelerden biri olan Fatih’te, geleneksel mimarimizin izlerini yansıtan Zeyrek ve Cibali’deki evler, yenilenmeye ve yaşatılmaya devam ediyor.

FATİH BELEDİYESİ'NİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

1985 yılında sahip olduğu tarihi ve mimari yapısının özgünlüğü sebebiyle UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınmış olan Zeyrek ve Cibali’deki sivil mimarlık örneği ahşap evlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması ve içinde bulunduğu tarihi çevreyle uyumlu hale getirilmesi amacıyla Fatih Belediyesi tarafından başlatılan yenileme çalışmaları büyük bir titizlikle devam ediyor.

5 BİNANIN CEPHE ÇALIŞMASI BİTTİ

Kültürel mirasımızın ahşap her unsuruyla ilgili bakım ve onarımlar, Geleneksel Ahşap Atölyesi’ndeki profesyonel ekipler tarafından yapılıyor.

Zeyrek Bölgesi’nde ilk etap için tespit edilen 11 adet tescilli sivil mimarlık örneği yapının 5 tanesinde, cephe sağlıklaştırma çalışmaları tamamlandı.

"DAHA YAŞANABİLİR HALE GETİRECEĞİZ"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, tamamlanan ve devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek şunları söyledi:

“İstanbul’un en eski mahallelerinden Zeyrek ve Cibali’deki kültürel varlıklarımızı koruma altına aldık. Bunun yanı sıra uzmanlarımız gözetiminde yenileme çalışmalarımız da devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin bu faaliyetlerimizden oldukça memnun olduklarını gözlemliyoruz. Bu çalışmalar sayesinde tüm tarihî mahallelerimizi her geçen gün daha yaşanılabilir hâle getireceğiz.”