Fatma Girik, hayatını kaybetti

79 yaşındaki oyuncu Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik, tedavileri için yaklaşık 6 ay önce İstanbul'a geldi.

Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde durumunun ciddiyetini artırmasıyla özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Girik, bu sabah hayatını kaybetti.

Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle getirildiği İstanbul'da tedaviye alınan Fatma Girik'in ölümüyle ilgili hastaneden açıklama yapıldı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Koronavirüse bağlı zatürre tedavisi gören Girik'in, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.

2019'DA DA CİDDİ BİR SAĞLIK SORUNUYLA SAVAŞTI

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla boğuşan Fatma Girik, geçtiğimiz yıl da Bodrum'daki evinde rahatsızlanmıştı.

Yardımcılarının çağırdığı sağlık görevlilerince, ambulansla Bodrum'daki özel hastaneye kaldırılmıştı.

Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Usta oyuncu daha sonra da İstanbul'da fizik tedavi görmüştü.

CENAZE NAMAZI TEŞVİKİYE'DE KILINACAK

Girik için yarın 10.00'da Şişli Belediyesi'nde belediye çalışanlarının katılacağı anma töreni düzenlenecek. İkinci tören ise saat 11.00'de Cemal Reşit Rey'de yapılacak.

Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek.

ANNESİ VE ABLASI İLE YAŞIYORDU

Fatma Girik’in hayat arkadaşı Memduh Ün 16 Ekim 2015 tarihinde yaşamını yitirmiş, Bodrum’un Torba Mezarlığı'nda defnedilmişti. Fatma Girik, annesi Münevver Girik ve ablası Müesser Girik ile Torba'daki evinde yaşıyordu.

FATMA GİRİK KİMDİR?

12 Aralık 1942 tarihinde İstanbul'da doğan Fatma Girik, Cağaloğlu Kız Lisesi'ni bitirdi. 1957 yılında ilk başrolü olan, yönetmenliğini ve senaristliğini Seyfi Havaeri'nin yaptığı Leke'ydi.

Leke'yi, oyuncu olarak adından bahsettirmeyi başaramadığı birkaç iddiasız yapım daha izledi. Fatma Girik'in performansıyla dikkatlerden kaçmayacağı film, Memduh Ün'ün yönetmenliğindeki 1960 yapımı Ölüm Peşimizde'ydi.

Memduh Ün’le tanışıklığı Girik’in hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. 180'den fazla filmde rol aldı.

İleriki yıllarında siyasete de atılan Fatma Girik, Sosyaldemokrat Halkçı Parti'den 1989-1994 yılları arasında Şişli Belediye Başkanlığı yaptı.

Siyaset ve oyunculuğun dışında kısa bir dönem televizyon ekranlarında Söz Fato'da adlı bir programın sunuculuğunu da yaptı.

Fatma Girik, hayatını kaybetti