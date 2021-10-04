Fatma Uruk kimdir? Serbest dalışçı Fatma Uruk'un hayatı ve kariyeri

Milli takım kampında psikolojik şiddete ve ayrımcılığa maruz kaldığını iddia eden serbest dalışçı Fatma Uruk hakkında bilgiler merak konusu oldu. Peki serbest dalışçı Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında?

Serbest dalışçı Fatma Uruk, milli takım kampında psikolojik şiddete ve federasyon tarafından ayrımcılığa maruz kaldığını iddia etti.

Bu iddiaların ardından harekete geçen Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF), Fatma Uruk'u, "asılsız iddialar dile getirdiği" ve "uyumsuz davranışları olduğu" gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Bu gelişmelerin ardından Fatma Uruk'un hayatı hakkında bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Fatma Uruk kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serbest dalışçı Fatma Uruk'un hayatı ve kariyeri...

FATMA URUK KİMDİR?

1988 yılında İzmir'de doğan Fatma Uruk, 2013 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuş ve stajını 2010 yılının Ağustos-Ekim aylarında Ankara'da Vakıf Bank'ta yapmıştır.

2013 yılından itibaren QNB Finansbank'ta çalışan milli serbest dalışçı Fatma Uruk, gönüllü olarak sivil toplum kuruluşlarında gençlik projelerinde yer almaktadır.

Küçük yaşlarda dünya serbest dalış rekortmeni Yasemin Dalkılıç'ın belgeselini izledkten sonra bu spora merak saran Uruk, ünversite eğitimi sırasında dalış kulübüne üye olmuş ve lisans eğitiminin yanı sıra dalışa yönelik teorik eğitimler almıştır.

Kendini hazır hissettiğinde 2008 yılında Türkiye Şampiyonası'na katılmış ve 3. olarak milli takıma seçilmiştir. 2009 yılında Dinamik Apnea Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi olan Uruk, aynı yıl Antalya Kemer'de organize edilen Avrupa Şampiyonası'nda 10'uncu olarak ''milli sporcu'' unvanına sahip olmuştur.

2014 yılında Küp Apnea branşında 10 metre derinlikte 95 metre yol kat ederek Türkiye 2'ncisi olmuştur. 2015 yılında koşu antrenmanı yaptığı sırada ciddi bir kaza geçirmiş ve bu kaza sonucu vertigoya yakalanmıştır. Doktorların uyarmasına rağmen bu spordan vazgeçmemiş ve 2015 yılında Türkiye 2'ncisi olmuştur.

Fatma Uruk, 2015 yılında Küp Apnea disiplininde düzenlenen yarışmalarda tek nefeste 96.98 metre yol alarak dünya 4'üncüsü olmuş ve 2017 yılında Yunanistan, Amorgos Adası'nda organize edilen Authentic Big Blue'da Türkiye rekoru kırarak üçüncülük madalyasına layık görülmüştür.

2018 yılında Şahika Ercümen, Rüstem Derin, Mahmut Fatih Sevük, Derya Can ve Yaren Türk ile birlikte Dünya Şampiyonası'na katılan Uruk, 1.31 dakikalık derecesi ile Türkiye 3'üncüsü olmuştur.

2019 yılında Antalya Kaş'ta düzenlenen Serbest Dalış Paletli Sabit Ağırlık ve Küp Apnea Türkiye Şampiyonası'nda 40 metre ile ikinci olmuştur.

Uruk, 18 Kasım 2020 tarihinde dünya rekor denemesini gerçekleştirmiş ve Rus sporcu Olga Davydova'nın 65 metrelik rekorunu 67 metre ile egale ederek yeni bir dünya rekoru kırmıştır.