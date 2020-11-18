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    Fatma Uruk, serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı

    Paletsiz değişken ağırlık dalışta 72 metreye ulaşan Uruk, rekorun yeni sahibi olurken; Şahika Ercümen ile Derya Can’ı geride bıraktı.
    • DHA
    • 18.11.2020 - 08:04
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:16
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    Fatma Uruk, serbest dalışta Meksika'da dünya rekoru kırdı

    Serbest dalışçı Fatma Uruk, Maya Uygarlığının kurban ve adak töreni yaptığı, giren insanın kutsandığına inanılan Yum-Kin adlı cenotede rekorlar denemeye başladı.

    8 aydır Meksika’da bulunan, pandemi döneminde özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ve hep yanında olduğu milli sporcu, dünkü dalışında rekor kırdı.

    REKORU ELİNE GEÇİRDİ

    Paletsiz değişken ağırlık dalışta daha önce Şahika Ercümen 65 metre dalmış, ardından 68 metre dalan Derya Can sonra rekorunu 70 metreye çıkarmıştı.

    Fatma Uruk da 72 metre derinliğe dalarak rekoru eline geçirdi.

    Fatma Uruk, serbest dalışta Meksika da dünya rekoru kırdı #1

    “DÜNYANIN EN GÜZEL BAYRAĞINI DALGALANDIRACAĞIZ DEMİŞTİK”

    Rekor sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan başarılı sporcu, "Dünyanın en güzel bayrağını Meksika’da dalgalandıracağız demiştik. İşte buradayız, her şey yolunda. Dalışım başarılı. Pandemi sürecinde buraya doktorları ve hakemleri getirmek çok zordu fakat organizasyonumuz gayet iyiydi. Henüz kutlama yok, daha bitmedi. İki tane daha var. Dinlenmem lazım, herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

    Fatma Uruk, serbest dalışta Meksika da dünya rekoru kırdı #2

    2 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

    2 dakika 10 saniye süren rekor denemesinden başarıyla çıkan Fatma Uruk, Meksika'daki rekor deneme dalışlarına 2 gün daha devam edecek.

    Uruk, yarın çift palet sabit ağırlık olarak dalış yapıp 67 metreye ulaşmaya çalışacak. Bu dalışta rekor 65 metre ile Rus Sporcu Olga Davydova'da bulunuyor.

    Fatma Uruk, serbest dalışta Meksika da dünya rekoru kırdı #3

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