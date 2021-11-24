Faturalarda kademeli tarife nedir, etkisi ne olacak? Elektrik ve doğalgaza yansıyacak...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik ve doğalgaz faturalarında kademeli tarife uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı. Peki kademeli tarife nedir, nasıl olacak?

Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payının kaldırılmasına ilişkin düzenlemeyi de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklifte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dar gelirliler için önerdiği kademeli tarife önerisine ilişkin düzenleme de yer alınmıştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son açıklamasında elektrik ve doğalgaz faturalarında kademeli tarife uygulamasının devreye alınacağını söyledi..

Haberin akabinde vatandaşlar tarafından "Kademeli tarife nedir?" sorusu gündeme geldi. Peki kademeli fatura tarifesi nedir, etkisi ne olacak? İşte detaylar...

FATURALARDA KADEMELİ TARİFE NEDİR?

Kademeli tarife uygulamasına göre, elektriği tasarruflu kullananlar düşük tarife ödeyecek, fazla tüketenlerin maliyeti ise artacak.

Böylece, aynı abone grubunda yer alsa bile maliyet bazlı tarife metodunun yanında elektrik enerjisinin tasarruflu kullanılmasını teşvik edici, benzer abone gruplarında fazla tüketim yapanların fazla tüketimin maliyetine katlanması amaçlanıyor.

Bu uygulamanın halihazırda su faturalarında birçok belediye tarafından uygulandığını belirten Dönmez, "Bu uygulama, elektriği verimli kullanmaya teşvik edecek. Benzer uygulamayı doğal gaz için de çalışıyoruz. Özellikle kış aylarında, vatandaşımızın tüketiminin yoğun olduğu dönemlerde iki kademeli bir tarife çalışmasına geçmeyi planlıyoruz." dedi.