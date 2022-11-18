Faturaya etkisi yüzde 50! Pimapendeki bu ayarı mutlaka yapın...Paranız cepte kalacak!

Doğalgazı yaktığınız halde evi ısıtamıyorsanız pencere ayarını kontrol etmenizde fayda var. Pimapen pencereler yaz-kış moduna sahiptir. Peki pencere ayarı nasıl yapılır? İşte faturayı düşüren yöntem..

Soğuk günler geldi çattı, doğalgaz düğmeleri açıldı...

Isınmak için kabaran faturalar, ekonomik sıkıntılara neden oluyor. Özellikle petekler yandığı halde evi ısınmayanlar daha dertli. Pencereden gelen rüzgar kesilmiyor diyenlerdenseniz, bu yöntem ile faturanızı eritmeye hazır olun.

Pimapenlerin mevsimlere göre ayarlanabildiğini öğrenenler, pencerelerde yaz kış ayarı yaparak doğalgazı daha az yakıyor.

Pencerelerde yaz-kış ayarı

Pimapen pencerelerde yaz kış ayarını yapmak için kilit mekanizması vardır. Bu mekanizma pencerenin yan tarafında, çerçeve ile birleştiği yerdedir. Yuvarlak kısmın ortası altıgen şeklindedir. Yaz kış ayarı bu mekanizmadan yapılır.

Tornavida ya da alyanı yuvarlak şeklin altıgen kısmına sokarak kilidi hareket ettirin. Yalnızca 90 derece döndürmeniz yeterlidir.

Silindir kilidin üzerindeki çentik sola içeri dönük ise lastik daha fazla sıkılacağı için hava girişi az olacaktır ve ayar kış ayları için uygundur.