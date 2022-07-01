Fayans döşeme uygulaması sırasında dikkat edilmesi gerekenler

İhtiyacınıza veya zevkinize göre fayans modelleri arasından seçim yapmadan önce mutlaka alan ölçümünü titizlikle gerçekleştirin.

Evinize yeni bir görünüm kazandırmak ve yaşam alanınızda keyifli bir değişiklik yapmak istiyor ancak tadilat sürecinden çekiniyorsanız hiç merak etmeyin. Birazdan vereceğimiz küçük ipuçları ile birlikte fayans döşeme uygulamalarınızın üstesinden kolaylıkla gelebileceksiniz. Yapmanız gereken sadece gerekli malzemeleri tedarik etmek ve doğru adımlarla ilerlemek olacak. Bu işe biraz da yaratıcılığınızı katarak hayalinizdeki görünüme kısa sürede kavuşabileceksiniz. Bu noktada en önemli adımın alanın ölçüsünü almak ve uygun fayansa karar vermek olduğunu söyleyebiliriz. 30x90, 30x60 ya da 60x60 seramik gibi farklı ebatlardaki modellerin alana uygun olarak seçilmesi son derece önemlidir. Hazırsanız, usta yardımı olmadan fayans nasıl döşenir sorusunun cevabı için başlayalım.

Fayans Döşenecek Alanı Titizlikle Ölçün

Banyo veya mutfak fark etmeksizin fayans döşeme uygulamasını evinizin hangi alanında gerçekleştirmek istiyorsanız öncelikle yapmanız gereken en önemli şey ölçüm. İhtiyacınıza veya zevkinize göre fayans modelleri arasından seçim yapmadan önce mutlaka alan ölçümünü titizlikle gerçekleştirin. Çünkü satın alacağınız fayansın boyutu ile alan genişliğinin birbirine uyum sağlamaması hâlinde süreç gereğinden fazla uzayacaktır. Alan ölçümü sırasında fayansların arasındaki derz boşluklarını da yapacağınız hesaba dahil etmeyi unutmayın!

Fayans ve Seramik Seçiminde Özgür Olun

Alan ölçümünü yaptınız, gerekli hesaplamaları tamamladınız ve sıra evinizi güzelleştirecek fayansı seçmeye geldi. Günümüzün estetik anlayışı ve gelişen teknoloji ile birlikte piyasada birbirinden farklı fayans modelleri tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bu sayede mutfak, banyo, salon veya evin diğer odalarına uygulayacağınız fayansların model ve renk seçimlerinde artık çok daha özgürüz. Eğer fayans döşeme uygulamasını büyük bir alanda gerçekleştirecekseniz, 60x60 seramik modellerine göz atabilirsiniz. Seçim sırasında, göz zevkinize hitap etmeyen modelleri eleyerek ilerleyebilirsiniz. Bu noktada seçeceğiniz fayansın renginin ve modelinin evinizin bütünlüğüne uyum sağlayıp sağlamayacağının muhasebesini yapmayı aklınızdan çıkarmayın.

Fayans Uygulaması İçin Gerekli Malzemeleri Edinin

Fayans modelleri arasından seçim yaptıktan sonra sıradaki etap, doğru malzemeleri edinmek. Bu etapta dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü eksik bir malzemeyle fayans döşeme uygulamasına geçmek, işin yarım kalmasına veya arzu edilmeyen görünümlerin ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyor.

Fayans ve seramik döşeme için gerekli olan malzemeler şöyle sıralanıyor:

· Fayansların arasını doldurabilmek için derz ve koruyucusu

· Fayans ve seramiklerin yüzeye yapışmasını sağlayan çimento bazlı yapıştırıcı

· Aralarındaki boşlukların aynı eşitlikte kalmasına yardımcı olan derz artısı

· Seramik veya fayansların bu ürünler dışındaki malzemelerle olan kesişim noktalarında uygulanacak olan silikon ve tabancası

· Derz ve seramik malası

· Derz dolgusundan sonraki temizlikler için süngerli mala

· Seramik ve fayansların düz bir zemine oturması için su terazisi

· Fayansların köşelere denk gelen kısımları için kesme makinesi

· Zımpara, sünger, eldiven ve gönye

Zeminin Düz Olmasına Dikkat Edin

Fayans döşemenin ilk kurallarından biri zeminin düz olmasıdır. Eğer zemin düz değilse, fayansınız tam oturmayacak ve dolayısıyla başarısızlıkla sonuçlanacaktır. Su terazisi ile ölçüm yaparak, zeminin düz olup olmadığını kolaylıkla test edebilirsiniz. Zeminde boşluk varsa az miktar çimento ile buraları mutlaka doldurmalısınız. Aynı şekilde zeminde fazlalık varsa da bunu zımpara yardımıyla düzeltebilirsiniz. Çukurlara yapılan çimento işleminden sonra en az bir günlük kuruma süresini beklemenizi tavsiye ederiz.

Döşeme Sırasında Derzleri Unutmayın

Fayansları döşemeye başladıktan sonra aralara denk gelecek olan derzleri ve artı şeklindeki plastik parçaları kullanmayı ihmal etmeyin. Fayans ile derz arasındaki renk uyumunu sağlamak için farklı tonlara sahip derzleri de tercih edebilirsiniz. Derz, kısa sürede kuruyup kalıplaşan bir madde olduğu için, fayans arasına sürdükten sonra derz malası ile fazlalıkları almayı ve plastikleri çıkarmayı unutmayın. Derz kuruduktan sonra küçük bir fırça veya bez yardımıyla fayansların üzerine bulaşan bölümleri temizlemeyi ihmal etmeyin.