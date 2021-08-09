Fazileti bol Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir? Muharrem ayı 2021..

Muharrem ayının başlamasının ardından bu ayı boş geçirmek istemeyen vatandaşlar, oruç tutmak üzere detayları araştırmaya başladı. Peki, "Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir?" İşte detaylar..

İslam'da kutsal kabul edilen Muharrem ayı, bugün itibarıyla başladı.

Bu mübarek ayın faziletlerinden yararlanmak isteyen Müslümanlar, yapılacak ibadetleri araştırıyor.

Özellikle bu ayı oruç tutarak geçirmek isteyen vatandaşlar, "Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Muharrem ayı orucuna nasıl niyet edilir? İşte detaylar..

MUHARREM AYI ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Muharrem ayı bugün, yani 9 Ağustos Pazartesi günü başladı. Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. günü ise "aşure günü" idrak edilecek. Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup, isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir.

“Niyet ettim Allah rızası için muharrem ayının orucunu tutmaya” diyerek, Muharrem ayı orucu için niyet edilir. Eğer Ramazan ayından kalan kazalar varsa, “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Muharrem ayında tutmaya” diye niyet edilir.

MUHARREM ORUCU KAÇ GÜN?

Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır ve oruç bu ayın birinde başlar ve on ikisi ile on beşine kadar devam eder. Bu tarih bölgede farklı bir hesaplamayla tespit edilir.