FB ikinci hazırlık maçında! Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Kasımpaşa ile oynayacağı hazırlık maçı ile devam ediyor. Futbol severler, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt arıyor.

2021-2022 sezonu öncesinde ikinci hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Kariyerleri boyunca 77 kez karşı karşıya gelen Avrupa ve Anadolu Yakası kulüpleri, kariyerlerindeki 78'inci mücadelelerine çıkacak.

Yeni sezon için muhtemel 11'lerin belirlenmesinde de önemli bir pay sahibi olacak olan Fenerbahçe-Kasımpaşa hazırlık maçı, pek çok taraftarın da yakın takibinde olacak.

Bu kapsamda takımının performansını merak eden taraftarlar, maçın tarihi, yayın saati ve kanalını merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

FENERBAHÇE-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ve Kasımpaşa hazırlık maçında bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde karşılaşacak.

19 Temmuz Pazartesi günü saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşma, Fenerbahçe TV ve Fenerbahçe Youtube hesapları üzerinden izlenebilecek.

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 22-30 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da kamp yapacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bled bölgesinde gerçekleştirilecek kamp süresince 3 hazırlık maçı yapılacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin Slovenya kampı hazırlık maçı programı (TSİ) şöyle:

24 Temmuz Cumartesi:

19.00 Fenerbahçe-Udinese (İtalya)

27 Temmuz Salı:

19.00 Fenerbahçe-Tabor Sezana (Slovenya)

30 Temmuz Cuma:

18.00 Fenerbahçe-El Ehli (Suudi Arabistan)