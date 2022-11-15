Petrol
92.53
-0.65%
Euro
19.3647
0.75%
Dolar
18.611
0.04%
Altın
1.059
-0.02%
Borsa
4657
1.90%
Bitcoin
323.632
2.35%
BTXN Coin
7.36
11.68%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çok bulutlu 15 C

    Felak Suresi okunuşu ve anlamı! Felak Suresi faziletleri nelerdir?

    Kur'an-ı Kerim'de en faziletli surelerinden biri de Felak Suresi'dir. Peki Felak Suresi nasıl okunur? Türkçe meali nedir? Faziletleri nelerdir? İşte detaylar...
    • 15.11.2022 - 17:53
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Felak Suresi okunuşu ve anlamı! Felak Suresi faziletleri nelerdir?

    Felak Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa sürelerinden biridir. Kötülüklerden ve nazardan korunmak için okunur.

    Felak Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 5 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir. Sabah aydınlığını anlamına gelir.

    Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir. Resulullah, Felak ve Nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir. İşte Felak Suresi anlamı, okunuşu ve faziletleri...

    Felak Suresi okunuşu

    Felak Suresi okunuşu ve anlamı! Felak Suresi faziletleri nelerdir? #1

    Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

    Kul e'ûzü birabbil felak

    Min şerri mâ halak

    Ve min şerri ğasikın izâ vekab

    Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad

    Ve min şerri hâsidin izâ hased

    Felak Suresi okunuşu ve anlamı! Felak Suresi faziletleri nelerdir? #2

    Felak Suresi anlamı

    Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla

    De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,

    Yarattığı şeylerin şerrinden,

    Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,

    Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,

    Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!

    Felak Suresi faziletleri

    5 vakit namazdan sonra 3 kere okunan Felak suresi tüm belalardan korur. Felak suresi sizi çekemeyenlere karşı sizi korur. Allah Felak suresini sürekli okuyan kişiye kolay yoldan rızık verir. Sabah anlamına gelen Felak suresi yaratılanların şerrinden Allaha sığınmamızı sağlayan bir duadır. Felak koruyucu surelerdendir. Görünen veya görünmeyen her türlü kötülüklerden korur. Yatağa girerken okuyan kişiler kötü yaratılanların kötülüklerinden korur. Büyüklerden korunmak için 41 kere Felak okunabilir.

    Felak Suresi okunuşu ve anlamı! Felak Suresi faziletleri nelerdir? #3


    Kısmetse Olur'un gelini evlendi, tektaşı olay oldu
    Medya

    Kısmetse Olur'un gelini evlendi, tektaşı olay oldu

    İzmir elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler! 15 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama
    Yaşam

    İzmir elektrik kesintisi yaşayacak bölgeler! 15 Kasım 2022 İzmir elektrik kesintisi sorgulama

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir