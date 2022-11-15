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- Felak Suresi okunuşu ve anlamı! Felak Suresi faziletleri nelerdir?
Felak Suresi okunuşu ve anlamı! Felak Suresi faziletleri nelerdir?
- 15.11.2022 - 17:53
Felak Suresi, Kur'an-ı Kerim'in en kısa sürelerinden biridir. Kötülüklerden ve nazardan korunmak için okunur.
Felak Suresi, Medine döneminde inmiştir ve 5 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir. Sabah aydınlığını anlamına gelir.
Surede bazı kötülüklerden dolayı Allah’a sığınılması öğütlenmektedir. Resulullah, Felak ve Nas surelerinin en güzel sığınma duaları olduğunu açıklamış ve çok okunmasını tavsiye etmiştir. İşte Felak Suresi anlamı, okunuşu ve faziletleri...
Felak Suresi okunuşu
Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.
Kul e'ûzü birabbil felak
Min şerri mâ halak
Ve min şerri ğasikın izâ vekab
Ve min şerrinneffâsâti fil'ukad
Ve min şerri hâsidin izâ hased
Felak Suresi anlamı
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla
De ki:"Ben ağaran sabahın Rabbine sığınırım,
Yarattığı şeylerin şerrinden,
Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden,
Ve düğümlere üfürüp büyü yapan üfürükçülerin şerrinden,
Ve kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden sabahın Rabbine sığınırım!
Felak Suresi faziletleri
5 vakit namazdan sonra 3 kere okunan Felak suresi tüm belalardan korur. Felak suresi sizi çekemeyenlere karşı sizi korur. Allah Felak suresini sürekli okuyan kişiye kolay yoldan rızık verir. Sabah anlamına gelen Felak suresi yaratılanların şerrinden Allaha sığınmamızı sağlayan bir duadır. Felak koruyucu surelerdendir. Görünen veya görünmeyen her türlü kötülüklerden korur. Yatağa girerken okuyan kişiler kötü yaratılanların kötülüklerinden korur. Büyüklerden korunmak için 41 kere Felak okunabilir.