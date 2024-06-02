Felaketleri tahmin ettiği biliniyordu, karaya vurdu! Kıyamet balığını gören inanamadı… Kıyamet balığı olarak bilinen kürek balığı kıyıya vurdu, görenler şaştı kaldı. Doğal afetlerin habercisi olduğuna inanılan balık bakın nerede kıyıya vurdu. İşte, kıyamet balığı…

ensonhaber.com

Doğal afetleri önceden haber verdiğine inanılan ve halk arasında kıyamet balığı olarak adlandırılan kürek balığı kıyıya vurdu. Görenleri şaşkına çeviren balık aynı zamanda endişeye de neden oldu.

Vietnam’ın Hue şehri yakınlarında görülen balık herkesi şaşırttı. Kıyıya vuran kıyamet balığı yerel halkı endişelendirmeye yetti.

Kıyıya vuran kürek balığını görmek isteyen yerel halk bölgeye akın etti. Başta deprem ve tsunami gibi doğal afetleri önceden haber verdiğine inanılan kürek balığı uzunluğu sebebiyle onlarca kişi tarafından kaldırılarak görüntüledi.

Felaket olacak!

Kıyamet balığının sosyal medyada yayınlanmasının ardından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Görüntülere gelen yorumların başında ise "O zaman bir felaket olacak.", "Bir deprme yaklaşıyor" ifadeleri yer aldı.