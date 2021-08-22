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Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşacak. Peki Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe-Antalyaspor maçı muhtemel 11'leri...