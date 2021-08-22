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- Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler!
- Haber Merkezi
- 22.08.2021 - 18:09
2021-2022 sezonu tüm hızıyla devam ediyor.
Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde, şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe ile güçlü Akdeniz temsilcisi Fraport TAV Antalyaspor kozlarını paylaşacak.
Ligin ilk haftasında deplasmanda Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'u 1-0 yenen Sarı-lacivertli takım, Antalyaspor karşısında sahadan 3 puanla ayrılarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.
Ligdeki ilk maçında Göztepe ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor ise Kadıköy'den puan alarak ayrılmak istiyor.
Bu noktada maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki Fenerbahçe-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe-Antalyaspor maçı, 22 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.
Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada, hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
FENERBAHÇE-ANTALYASPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
FENERBAHÇE: Altay, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Osayi-Samuel, Sosa, Zajc, Ferdi (Muhammed), Mesut Özil, Samatta
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Ghacha, Fredy, Mukariu, Wright
ANTALYASPOR: Boffin, Bünyamin, Veysel, Naldo, Güray, Nuri, Poli, Ghacha, Fredy, Mukariu, Wright
FENERBAHÇE'DE 5 EKSİK
Sarı-lacivertli takımda Antalyaspor maçı öncesi sakat oyuncuların sayısının fazla olması dikkati çekiyor.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Mert Hakan Yandaş, Filip Novak ve İrfan Can Kahveci, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.
Son antrenmanın tamamında takımla çalışan Enner Valencia'nın maç kadrosunda olması bekleniyor.