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- Fenerbahçe, Avrupa Ligi için galibiyet peşinde! Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu mu?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi için galibiyet peşinde! Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu mu?
- Haber Merkezi
- 25.08.2021 - 15:56
Fenerbahçe uzun zaman sonra yer almaya hak kazandığı UEFA Avrupa Ligi'nde hatırı sayılır bir başarı elde etmek istiyor.
2.Vitor Pereira döneminde yeni sezonu açan Kanarya, ilk maçında HJK Helsinki'yi 1-0 ile geçmeyi başardı.
Kendi sahasında Mesut Özil'in yerine maça girerek gol atan Muhammet Gümüşkaya sayesinde galibiyeti yakalayan sarı-lacivertliler, İstanbul'daki hazırlıkları tamamladı.
Fenerbahçe, bugün saat 10.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Finlandiya'ya hareket etti.
Peki, Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kamp kadrosu belli oldu mu?
FENERBAHÇE'NİN HELSİNKİ MAÇI KAMP KADROSU
Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosunda sakatlığını atlatan Mert Hakan Yandaş yer alırken yeni transfer Kim Min-Jae'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Serdar Dursun yer almadı.
İşte Fenerbahçe'nin Helsinki maçı kadrosu:
- Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Attila Szalai, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Bright Osayi-Samuel, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Mesut Özil, Miha Zajc, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Enner Valencia.