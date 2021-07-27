Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov devri bitti! Igor Kokoskov kimdir? Igor Kokoskov'un biyografisi..

Fenerbahçe Beko, Igor Kokoskov ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bu ayrılığın ardından Igor Kokoskov'un hayatı ve hangi takıma gittiği merak edilmeye başlandı. Peki, Igor Kokoskov kimdir?

Fenerbahçe Beko, Zeljko Obradovic ile yolların ayrılmasının ardından Igor Kokoskov ile anlaştı.

Igor Kokoskov ile iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertliler, Euroleague mücadelesinde de mutlu sona ulaşamadı.

Bunun akabinde, Igor Kokoskov ile yolların ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyordu. Beklenen açıklama bugün geldi.

Fenerbahçe, Igor Kokoskov'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı. Bu ayrılığın ardından Igor Kokoskov'un kim olduğu merak edilmeye başlandı.

IGOR KOKOSKOV KİMDİR?

17 Aralık 1971’de Belgrad’da dünyaya gelen Kokoskov, kariyerine ülkesinin farklı ekiplerinde başladı. Sırp antrenör, 1999-2000 sezonunda yeni bir maceraya atılarak, Missouri Üniversitesi’nin basketbol takımının antrenör ekibinde yer aldı. Kokoskov, bu sayede NCAA’de koçluk yapan ancak Amerikan vatandaşı olmayan ilk koç unvanını elde etti.

2000-2003 yıllarında Clippers organizasyonunda yer alan Kokoskov, 2003’te ise Detroit Pistons’a transfer oldu. Kokoskov, 2004 yılında Detroit’in elde ettiği NBA şampiyonluğunda teknik ekibin bir parçasıydı ve NBA’de şampiyonluk yaşayan ilk Avrupalı koç oldu. 2016’da Slovenya Milli Takımı’nın başına geçen Kokoskov, 2017 Avrupa Şampiyonası’nda bu ülkeyi altın madalyaya taşıyarak, çok büyük bir başarıya imza attı. Igor Kokoskov, 2019 yazında Sırbistan Milli Takımı’nın başantrenörlük pozisyonuna getirildi.

2020 yılında Zeljko Obradovic ile yollarını ayıran Fenerbahçe Beko, Sırp antrenör Igor Kokoskov ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

2020'de Fenerbahçe'nin başına geçen Sırp hocanın yeni adresi, Dallas Maverick olacak.