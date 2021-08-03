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    Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

    Her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, yaptığı hazırlık maçları ile yeni sezona hazırlanıyor. Bunun akabinde, Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman? sorusu gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 14:27
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    Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Vitor Pereira yönetiminde sürdürüyor.

    Steven Caulker ve Serdar Dursun'u kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, yeni sezona yaptığı hazırlık maçları ile start verdi.

    Her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Pereira'nın öğrencileri, hazırlık maçları ile yeni sezona hızlı bir giriş yapmak istiyor.

    Fenerbahçe bu kapsamda, Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak.

    Peki, Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

    FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN?

    4 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Fenerbahçe'nin Can Bartu Tesisleri'nde oynayacağı bu karşılaşma taraftarlara açık olacak. Bileteler passolig üzerinden 80 TL karşılığında satışa sunuldu.

    FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe'de sezon öncesi son prova olan bu mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Fenerbahçe - Dinamo Kiev hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? #1

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