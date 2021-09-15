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- Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu mu? O isim geri dönüyor
Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu mu? O isim geri dönüyor
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 15:44
- Güncelleme : 15.09.2021 - 15:48
Fenerbahçe, uzun bir süredir yer alamadığı yer alamadığı UEFA Avrupa Ligi'nde iyi bir çıkış yakalamak istiyor.
Gruplardan çıkmak isteyen sarı-lacivertli ekip, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidiyor.
Eintracht Frankfurt deplasmanından 3 puanla dönmek isteyen Kanarya maç saatini beklemeye başlarken, futbolseverler ise ilk 11'de yer alacak oyuncuları merak ediyor.
Bu konuda araştırma yapan futbolseverler, "Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki,"Fenerbahçe- Eintracht Frankfurt maçının ilk 11'leri belli oldu mu?"
FENERAHÇE-FRANKURT MAÇININ MUHTEMEL 11'LER
16 Eylül Perşembe günü Deutsche Bank Park'ta oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmayı, İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek.
Fenerbahçe'de 7 eksik bulunurken, Fenerbahçe'de sakatlığı tamamen geçen Pelkas'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
- Fenerbahçe: Altay, Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Pelkas, Meyer, Gustavo, Osayi, Rossi, Mesut, Valencia
- Eintracht Frankfurt: K. Trapp, O. N'Dicka, M. Hinteregger, E.Durm, C. Lenz, D. Sow, A. Hrustic, J. Hauge, D.Kamada, J. Lindström, R. Borre