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Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?

Yaptığı maçlar ile yeni sezona hazırlanan Fenerbahçe, Giresunspor ile hazırlık maçı yapmaya hazırlanıyor. Peki, Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...