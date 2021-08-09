- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
- Haber Merkezi
- 09.08.2021 - 14:38
Süper Lig heyecanı 13 Ağustos Cuma günü başlayacak. Transferler ve yapılan hazırlık maçları ile sezon öncesi oldukça hareketli geçerken, taraftarlar yeni sezonu iple çekiyor.
Süper Lig'e sayılı günler kala, Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ekrana gelecek.
Vitor Pereira yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam eden sarı-lacivertli ekip, Giresunspor karşısında galibiyet arayacak.
Fenerbahçe yeni sezon öncesi Giresunspor karşısında galibiyet alarak, sezona moralli girmek istiyor.
Taraftarlar, Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? sorularını araştırmaya başladı.
Peki, Fenerbahçe - Giresunspor hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta?
FENERBAHÇE-GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig’de yeni sezon 13 Ağustos akşamı Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla başlayacak. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe ile Giresunspor hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe ile Giresunspor 9 Ağustos Pazartesi günü saat 20.00'de, Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek. Giresunspor-Fenerbahçe maçı TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.