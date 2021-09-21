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    Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u konuk edecek. Peki, "Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte maça dair detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 17:42
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    Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    2. Vitor Pereira dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 2-0 kaybetti.

    Başakşehir uzun bir aranın ardından ilk puanını Fenerbahçe'den alırken, sarı-lacivertli ekip ise GZT Giresunspor maçını kazanmak istiyor.

    Fenerbahçe, Giresunspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçmek isterken, Giresun ise evine 3 puan ile dönme peşinde.

    Pereira'ın bu maç bazı oyuncuları yedek kulübesine çekeceği öğrenilirken, futbolseverler ise maça dair zaman ve saat bilgisi araştırıyor.

    Futbolseverler maça dair detaylar için, "Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar....

    FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Fenerbahçe - Giresunspor maçı, 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

    Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

    Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları ise 90 TL ile 660 TL arasında değişiyor.

    Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #2

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