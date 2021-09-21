- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 17:41
- Güncelleme : 21.09.2021 - 17:42
2. Vitor Pereira dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 2-0 kaybetti.
Başakşehir uzun bir aranın ardından ilk puanını Fenerbahçe'den alırken, sarı-lacivertli ekip ise GZT Giresunspor maçını kazanmak istiyor.
Fenerbahçe, Giresunspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçmek isterken, Giresun ise evine 3 puan ile dönme peşinde.
Pereira'ın bu maç bazı oyuncuları yedek kulübesine çekeceği öğrenilirken, futbolseverler ise maça dair zaman ve saat bilgisi araştırıyor.
Futbolseverler maça dair detaylar için, "Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar....
FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe - Giresunspor maçı, 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.
Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları ise 90 TL ile 660 TL arasında değişiyor.