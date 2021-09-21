Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, GZT Giresunspor'u konuk edecek. Peki, "Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte maça dair detaylar...

2. Vitor Pereira dönemine hızlı başlayan Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 2-0 kaybetti.

Başakşehir uzun bir aranın ardından ilk puanını Fenerbahçe'den alırken, sarı-lacivertli ekip ise GZT Giresunspor maçını kazanmak istiyor.

Fenerbahçe, Giresunspor maçını kazanarak yeniden yükselişe geçmek isterken, Giresun ise evine 3 puan ile dönme peşinde.

Pereira'ın bu maç bazı oyuncuları yedek kulübesine çekeceği öğrenilirken, futbolseverler ise maça dair zaman ve saat bilgisi araştırıyor.

Futbolseverler maça dair detaylar için, "Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar....

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Giresunspor maçı, 23 Eylül Perşembe günü saat 20.00’de oynanacak. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

FENERBAHÇE - GİRESUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Giresunspor mücadelesi, beIN SPORTS 1 ekranlarından izleyicilerle buluşacak.

Fenerbahçe'nin Giresunspor ile oynayacağı maçın bilet fiyatları ise 90 TL ile 660 TL arasında değişiyor.