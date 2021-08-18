Fenerbahçe-Helsinki maçının kadrosu belli oldu: O isimler kadroda yok!

Fenerbahçe-Helsinki maçının kadrosu belli oldu: O isimler kadroda yok!

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Helsinki ile eşleşti. Fenerbahçe'nin Helsinki maç kadrosu açıklanırken, bazı isimlerin olmayışı ise dikkat çekti. Fenerbahçe-Helsinki karşılaşması yarın oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Finlandiya takımlarından Helsinki karşısında mücadele edecek.

Turu geçmek için elinden geleni yapacak olan sarı-lavivertli ekip, ilk maçında Kadıköy'de olacak.

Taraftarı karşısında mutlak galibiyet hedefleyen ve Finlandiya'ya eli güçlü gitmek isteyen Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu.

Bazı isimlerin maç kadrosunda yer almaması ise taraftarların dikkatini çekti.

FENERBAHÇE'NİN HELSİNKİ MAÇI KADROSU

UEFA Avrupa Ligi'nde play off turunda Helsinki ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kadrosu belli oldu.

UEFA'ya sunulan listede Dimitris Pelkas, Steven Caulker, Kim Min-Jae, Mbwana Samatta, Burak Kapacak, Mathias Zanka, Mauricio Lemos, Diego Perotti yer almadı.

Bu isimler, Helsinki ile oynanacak iki karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin forvet oyuncusu Samatta, UEFA'nın FFP kurallarına takıldığı için kadroda yer almadı.