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- Fenerbahçe-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kanarya turu geçmeye hazırlanıyor!
Fenerbahçe-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kanarya turu geçmeye hazırlanıyor!
- Haber Merkezi
- 24.08.2021 - 14:30
Fenerbahçe, 2. Vitor Pereira yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı başladı.
Uzun zaman sonra Avrupa'da mücadele eden Kanarya, genç Muhammet Gümüşkaya'nın attığı 1 golle büyük avantaj sağladı.
Taraftarlarının karşısında turu geçmek için büyük mücadele veren Fenerbahçe, rövanş maçı için İstanbul'daki hazırlıkları tamamladı.
Helsinki'yi elemeye çok yakın olan sarı-lacivertli ekibin maçını izlemek isteyenler ise Fenerbahçe-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Fenerbahçe-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
HJK HELSİNKİ - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Fenerbahçe'nin gruplara kalmak için çıkacağı bu zorlu mücadele, Helsinki'de, Bolt Arena Stadyumu'nda oynanacak.
HJK HELSİNKİ - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu zorlu mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak. Futbolseverler bu karşılaşmayı şifresiz olarak izleyebilecekler.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Altay, Tisserand, Szalai, Serdar, Ferdi, Gustavo, Zajc, Nazım Sangare, Osayi-Samuel, Mesut Özil, Valencia