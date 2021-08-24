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Fenerbahçe-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kanarya turu geçmeye hazırlanıyor!

Fenerbahçe-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Kanarya turu geçmeye hazırlanıyor!

Fenerbahçe-Helsinki ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanırken, "Fenerbahçe-HJK Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor.