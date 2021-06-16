Fenerbahçe ile anılıyor: Lucien Favre kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Fenerbahçe ile anılıyor: Lucien Favre kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran Lucien Favre, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile anılıyor. Peki Lucien Favre kimdir, hangi takımları çalıştırdı? İşte futbol kariyeri..

2021-2022 sezonu öncesi futbol takımlarından transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Ligue 1 ve Bundesliga'da önemli başarılara imza atan Borussia Dortmund'un eski teknik direktörü Lucien Favre'nin adı, teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile anılıyor.

Sarı Lacivertli ekibin teklif götürdüğü Lucien Favre'nin teklife sıcak baktığı öğrenildi. Bu nedenle sarı lacivertli takıma gönülverenler, Lucien Favre'nin futbol kariyeri hakkında bilgi almak için araştırmalarına başladı.

Kariyeri boyunca 5 kupa elde eden Lucien Favre, kendisini topa aşık biri olarak tanımlıyor. Peki Fenerbahçe'nin başına geçmesi beklenen Lucien Favre kimdir? İşte Lucien Favre'nin futbol kariyeri...

LUCİEN FAVRE KİMDİR?

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran 63 yaşındaki Favre, Dortmund'un başında Almanya Süper Kupası'nı kazanmıştır. Kariyerinin en iyi dönemini Zürih'te geçiren İsviçreli teknik adam, İsviçre ekibinde 2 lig şampiyonluğu ve 2 İsviçre Kupası kazanmıştır. Ayrıca 3 kez de yılın antrenörü seçilmiştir.

İsviçre millî futbol takımı formasıyla 24 maça çıkan Lucien Favre, 2 Kasım 1957 yılında İsviçre'nin Saint-Barthélemy kentinde dünyaya gelmiştir. 1.78 boyunda olan Lucien Favre, eski bir futbolcudur. Borussia Mönchengladbach ve FC Zürich takımlarının teknik direktörlük yapmıştır.

1991 yılında oyunculuk kariyerinden sonraki geleceğini planlamaya başlayan Favre, ilk olarak alt yaş takımlarını çalıştırmıştır. Ardından bir üçüncü lig takımının başına geçmiş ve kariyerine bu yönde devam etmiştir.