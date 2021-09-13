Fenerbahçe-Sivasspor maçına o isim damga vurdu! Taraftarlardan büyük ilgi

Fenerbahçe-Sivasspor maçına o isim damga vurdu! Taraftarlardan büyük ilgi

Dün oynanan Fenerbahçe-Sivasspor maçı 1-1 berabere kalırken, maça gelen Diego Lugano büyük ilgi gördü. Rossi'yi izlemeye gelen Lugano, taraftarlarla fotoğraf çektirmeyi ise ihmal etmedi.

2. Vitor Pereira önemini yaşayan ve lige iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, dün Sivasspor'u sahasında konuk etti.

Yeni transferlerin forma şansı bulduğu maç 1-1 biterken, sarı lacivertli ekibin yükselişini ise Sivasspor durdu.

Yeni gelen transferlerden Mayer, Diego Rossi gibi isimler performanslarını sergilerken, Diego Lugano ise vatandaşı Rossi'nin Fenerbahçe formasıyla ilk maçını kaçırmadı.

LUGANO'DAN FENERLİLERE SÜRPRİZ

2006-2011 yılları arasında 6 sezon boyunca Sarı-Lacivertli takımın formasını giyen Uruguaylı eski futbolcu Diego Lugano, dünkü maçta yerini aldı.

Diego Lugano'yu Fenerbahçe tribünlerinde gören taraftarlar ise kendisine büyük ilgi gösterdi.

Sarı-Lacivertli takımın yeni transferi Diego Rossi transfer döneminde, "Lugano'dan bilgi aldın mı?" şeklindeki soruya, "Fenerbahçe'ye gelirken Lugano ile konuşmadım ama arkadaşım vasıtasıyla sorular sordum.

Fenerbahçe'nin çok iyi bir camia olduğundan bahsetti." ifadelerini kullanmıştı.