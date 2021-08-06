Fenerbahçe token nedir, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe coin ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe token nedir, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe coin ne kadar, kaç TL?

Fenerbahçe, dijital para piyasasına giriş yapıyor. Paribu ile anlaşan sarı lacivertliler, Fenerbahçe token'ı taraftarlara sunmaya hazırlanıyor. Peki Fenerbahçe token nedir, ne zaman satışa çıkacak?

Uzun zamandır dijital varlık dünyasına adım atması beklenen Fenerbahçe'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Sonunda kripto para dünyasına merhaba diyen Sarı Lacivertli kulüp, yaptığı açıklamada, Fenerbahçe token için Paribu ile anlaşma sağlandığını duyurdu. Fenerbahçe token ön satış tarihi ve fiyatı da belli oldu.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe token için geri sayıma geçen sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, ''Fenerbahçe token nedir, ne zaman satışa çıkacak, kaç TL olacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Fenerbahçe token nedir, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe coin ne kadar, kaç TL? İşte, Fenerbahçe token hakkında detaylar...

FENERBAHÇE TOKEN NEDİR?

Fenerbahçe Token, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün "utility token" olarak tanımlanan "taraftar token'ı"dır.

Fenerbahçe ve Paribu iş birliğiyle üretilen Fenerbahçe Token, Fenerbahçe taraftarlarına çeşitli ayrıcalıklar sunacak.

FENERBAHÇE TOKEN NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe taraftarları, token sahibi olarak hem kendi yarınına hem de kulübünün yarınına dijital dünyanın olanaklarıyla katkı sağlayabilecek.

Kullanıcılar, Fenerbahçe Token için 9-12 Ağustos 2021 tarihleri arasındaki ön satış sürecinde Paribu üzerinden talepte bulunabilecek.

FENERBAHÇE COIN NE KADAR, KAÇ TL?

Fenerbahçe coin ön satışta iki seçenek belirlendi.

Fenerbahçe token satışında ilk seçenekte, 1 FB token 15 TL olarak belirlenirken ikinci seçenekte 1 FB token 30 TL olarak belirlendi.