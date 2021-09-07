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- Fenerbahçe transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?
Fenerbahçe transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?
Bu sene transfer döneminin en sessiz takımlarından birisi olan Fenerbahçe, son bir hafta kala düğmeye bastı. Bunun üzerine kimlerin gidip, kimlerin geldiği ise merak konusu oldu. İşte 2021-22 dosyası
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 14:24
- Güncelleme : 07.09.2021 - 14:26
Fenerbahçe geçtiğimiz sezonun transfer anlamında en hızlı takımlarından birisiydi ancak bu sezon oldukça sessiz ilerledi.
Ali Koç birkaç mevki için transfer yapacaklarını belirtti fakat sarı-lacivertli ekip son haftalara kadar bekledi.
Elindeki futbolcuları göndermeye çalışan Fenerbahçe, son bir hafta kala vedalaşması gereken futbolcularla yollarını ayırdı.
Bunun akabinde yaptığı transferleri açıkladı ve yeni gelenlere lisans çıkartarak, UEFA listesine ekledi.
Taraftarlar ise bu senenin sessiz takımlarından olan Fenerbahçe'de kimlerin gidip, kimlerin geldiğini merak ediyor.
Peki, Fenerbahçe'de kimler gitti, kimler geldi?
FENERBAHÇE'DE KİMLER GELDİ, KİMLER GİTTİ?
Fenerbahçe'de gidenler şu şekilde;
- Caner Erkin Fenerbahçe - Fatih Karagümrük
- Bonservis: Bedelsiz
- Nabil Dirar Fenerbahçe - Kasımpaşa
- Bonservis: Bedelsiz
- Mame Thiam Fenerbahçe - Kayserispor
- Bonservis: 1.5 milyon euro
- Sadık Çiftpınar Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor
- Bonservis: Bedelsiz
- Gökhan Gönül Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
- Bonservis: Bedelsiz
- Mbwana Ally Samatta Fenerbahçe - Royal Antwerp
- Kiralık: 1.5 milyon euro
- Mauricio Lemos Fenerbahçe- Beerschot
- Kiralık: Açıklanmadı
- Zanka Fenerbahçe - Herhangi bir takımla anlaşmadı
- Sözleşmesi fesih edildi.
Fenerbahçe'de gelenler şu şekilde;
- Miguel Crespo Estoril - Fenerbahçe
- Bonservis: Açıklanmadı
- Mergim Berisha Red Bull Salzburg - Fenerbahçe
- Bonservis: Açıklanmadı
- Max Meyer Köln - Fenerbahçe
- Bonservis: Bedelsiz
- Diego Rossi Los Angeles FC - Fenerbahçe
- Bonservis: Kiralık (Satın alma opsiyonu mevcut)
- Min-jae Kim Beijing Guoan - Fenerbahçe
- Bonservis: 3 milyon euro
- Burak Kapacak Bursaspor - Fenerbahçe
- Bonservis: 1.350 milyon euro
- Çağtay Kurukalıp Kasımpaşa - Fenerbahçe
- Bonservis: Bedelsiz