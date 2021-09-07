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Fenerbahçe transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?

Fenerbahçe transfer dosyası 2021/22: Kimler gitti, kimler geldi?

Bu sene transfer döneminin en sessiz takımlarından birisi olan Fenerbahçe, son bir hafta kala düğmeye bastı. Bunun üzerine kimlerin gidip, kimlerin geldiği ise merak konusu oldu. İşte 2021-22 dosyası