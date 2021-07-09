Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı! Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatı ne kadar?

Fenerbahçe'nin 2021/22 yeni sezon formaları tanıtıldı. Fenerbahçe'nin forma sponsoru PUMA olurken düzenlenen imza töreninde iki yıllık imzalar atıldı. Peki Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatı ne kadar?

Sarı-lacivertli kulüpte, yeni sponsor Puma ile resmi imzalar atıldı. Ülker Stadı'nda saat 14.00'te başlayan törende, başkan Ali Koç ile Puma yetkilileri hazır bulundu. Törende yeni sezon iç saha ve dış saha formaları da ilk kez taraftarla buluştu.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları bugün görücüye ve satışa çıkarken, 3. forma ise 19 Ağustos'ta PUMA'nın elit takımlarıyla birlikte dünya çapında satışa çıkacak.

Bu kapsamda sarı lacivertli takıma gönül verenler, Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları hakkında araştırmalarına başladı. Peki Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatı ne kadar? İşte Fenerbahçe yeni sezon forma fiyatları...

FENERBAHÇE YENİ SEZON FORMA FİYATLARI NE KADAR?

Fenerbahçe'nin 2021-2022 yılında giyeceği formalar satışa çıktı. Formaların fiyatı ise 319 lira olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin yeni sezon forma fiyatları hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, ''Bu işbirliğinin avantajlarından biri de bizim fiyat belirlemede özgürlüğümüzün olması. Bu sene 319 lira olarak forma fiyatımız. Diğer rakiplerimize baktığımız zaman biraz daha yüksek olabilirdi diye düşünüyorum. Forma işinin karı geçen sezon 100 liraya aldığımız formayı 250'ye satıyorduk. Bu anlaşmada öncekinden 5 kat daha fazla kar ediyoruz oran olarak.'' ifadelerini kullandı.