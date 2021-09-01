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Fenerbahçe'de bir isim daha gitti! Sarı-lacivertli camiadan ayrılan o isim..

Fenerbahçe'de bir isim daha gitti! Sarı-lacivertli camiadan ayrılan o isim..

Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala, bazı futbolcular ile yollarını ayırmaya başladı. Dün Samatta ve Zanka giderken bugün bir isim daha veda etti.