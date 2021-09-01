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    Fenerbahçe'de bir isim daha gitti! Sarı-lacivertli camiadan ayrılan o isim..

    Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala, bazı futbolcular ile yollarını ayırmaya başladı. Dün Samatta ve Zanka giderken bugün bir isim daha veda etti.
    • Haber Merkezi
    • 01.09.2021 - 13:48
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    Fenerbahçe'de bir isim daha gitti! Sarı-lacivertli camiadan ayrılan o isim..

    Geçtiğimiz yılın transfer dönemini oldukça hızlı geçiren Fenerbahçe, bu sene sessizliği gömüldü.

    Çok fazla transfer yapmayan ancak elindeki bazı futbolcuları göndermek isteyen sarı-lacivertli ekip, dün düğmeye başladı.

    Samatta ve Zanka'yı elden çıkaran Kanarya, bugün bir oyuncu ile daha yollarını ayırdı.

    Bunun akabinde taraftarlar, hangi oyuncunun veda ettiğini araştırmaya başladı.

    Peki, Fenerbahçe'den hangi oyuncu ayrıldı? İşte o isim..

    FENERBAHÇE'DE BİR VEDA DAHA

    Fenerbahçe, Mauricio Lemos'un Belçika Ligi ekiplerinden Beerschot'a kiralandığını açıkladı.

    Fenerbahçe yaptığı açıklamada, "Lemos, K. Beerschot V.A. takımına kiralandı.

    Oyuncumuz Mauricio Lemos, Belçika'nın K. Beerschot V.A. takımına 1 sezonluğuna kiralanmıştır. Kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verdi.

    Lemos kulvarlarda sadece 10 maçta forma giydi.

    Fenerbahçe de bir isim daha gitti! Sarı-lacivertli camiadan ayrılan o isim.. #1

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