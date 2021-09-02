Fenerbahçe'de giden gidene! İşte bugün ayrılan o isim..

Fenerbahçe'de Lemos, Zanka ve Samatta'nın ardından bir isimle daha yollar ayrıldı. Bu ismi merak edenler ise "Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu kim?" sorusunu gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de yeni gelen isimler az ancak gidenlerin sayısı her geçen gün artmaya başladı.

Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala sarı-lacivetli ekip, gönderilecek olan isimleri elden çıkarıyor.

Ali Koç bazı isimlerle yol ayrımında olduklarını belirtmişti ancak futbolcular kulüp bulmakta zorlanıyordu.

Son 3 gündür ise Fenerbahçe'de bir hareketlilik yaşanmaya başladı ve önce Samatta ardından Zanka dün ise Lemos gitti.

Bunun akabinde bugün bir futbolcu daha giderken, "Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu kim?" sorusu gündemdeki yerini aldı.

Peki, Fenerbahçe'den ayrılan futbolcu kim?

FENERBAHÇE'DEN HANGİ FUTBOLCU AYRILDI?

Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Nabil Dirar da kendisine kulüp buldu.

BeıN Sports'un haberine göre; Nabil Dirar, Kasımpaşa kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

Sağlık kontrolünden geçen Dirar'ın transferinin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

Dirar, Fenerbahçe kariyerinde 89 maça çıkarken 8 gol atıp 12 asist yaptı.