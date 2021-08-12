Fenerbahçe'de Pelkas şoku! Dimitris Pelkas ilk maçta neden yok?

Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, Süper Lig'in ilk maçında sahada olmayacak. Bunun akabinde taraftarlar, Pelkas ilk maçta neden yok? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Pelkas ilk maçta neden yok?

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, Adana ile karşılaşacak.

Adana'yı yenerek lige moralli başlamak isteyen Fenerbahçe'de Pelkas şoku yaşanıyor.

Takımın en önemli futbolcularından birisi olan ve geçtiğimiz sezona damga vuran Dimitris Pelkas, ilk maçta oynayamayacak.

Bunun akabinde taraftarlar, Pelkas ilk maçta neden yok? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Pelkas ilk maçta neden yok?

DİMİTRİS PELKAS İLK MAÇTA NEDEN YOK?

Fenerbahçe Kulübü, Yunan futbolcu Dimitris Pelkas’ın sabah antrenmanında sağ omzunun çıktığını açıkladı. Kulüp doktoru tarafından çıkan omuzu yeniden yerine oturtulan oyuncunun tedavisine başlandığı ifade edildi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup, oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."