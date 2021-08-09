Fenerbahçe'de Pereira kimleri gönderecek? Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan'dan sonra sıradaki kim?

Fenerbahçe'de Pereira kimleri gönderecek? Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan'dan sonra sıradaki kim?

Vitor Pereira geldiği günden beri, Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe yaşanmaya başladı. Caner ve Sinan'ın ayrılığının ardından taraftar şoke olurken, başka hangi isimlerin gideceği araştırılıyor.

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarının yanında, yaşanan ayrılıklarla dikkati çekiyor.

Vitor Pereira, gidecek kişilerin isimlerini yönetime verdi. Bu kapsamda şimdiye kadar Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan Gümüş kadrodan çıkarıldı.

Kadroda düşünülmeyen isimlerden sadece Caner Erkin takım bulabilirken, diğer isimlerin ise henüz bir takım bulamadığı öğrenildi.

Başkan Ali Koç ise takımda birkaç isimle daha yolların ayrılacağını söyledi.

Bunun akabinde, "Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan'dan sonra sıradaki kim?" soruları gündeme geldi.

Peki, Ademi, Thiam, Sadık, Caner ve Sinan'dan sonra sıradaki kim? İşte detaylar..

FENERBAHÇE'DE KİMLER GİDECEK?

Geçtiğimiz günlerde tüm takımla bir araya gelen ve toplantı yapan Başkan Ali Koç, "Kadro çok şişkin, 10 kişiyi göndermek zorundayız. Mecburum. Bu durum kimsenin moralini bozmasın." dedi.

Bunun akabinde kimlerin gideceği merak konusu olurken, Samatta ve Lemos'un takımdan ayrılacağı iddia edildi.

SAMATTA'YA TALİP ÇIKTI

Mbwana Samatta'ya, 2016- 2020 yılları arasında futbol hayatını sürdürdüğü Belçika'dan talip var.

Gent'in, sarı-lacivertlilerle temas kurarak Samatta'nın şartlarını sorduğu öğrenildi.