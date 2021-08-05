Fenerbahçe'de peş peşe ayrılıklar! Vitor Pereira, Steven Caulker'ı göndermek mi istiyor?

Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Caner Erkin ve Sinan Gümüş'ün ardından, Steven Caulker'ın takımdan ayrılacağı iddia edildi. Pereira'ın, Caulker'ı takımda düşünmediği belirtildi.

Fenerbahçe yeni sezon öncesi hareketli günler geçiriyor. Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertli ekipte, Caner ve Sinan'ın kadro dışı kalması konuşuluyor.

Fenerbahçe'de yaşanan bu gelişmelerin üzerinden zaman geçmeden, Vitor Pereira'nın yeni transferlerden Steven Caulker'ı takımda düşünmediği iddia edildi.

Alanya'dan alınan Caulker'ın kadroda istenmediği belirtilirken, "Vitor Pereira, Steven Caulker'ı göndermek mi istiyor? Vitor Pereira, Steven Caulker'ı neden istemiyor?" soruları gündeme taşındı.

Peki, Vitor Pereira, Steven Caulker'ı göndermek mi istiyor? Vitor Pereira, Steven Caulker'ı neden istemiyor?

VİTOR PEREİRE, STEVEN CAULKER'I NEDEN İSTEMİYOR?

3'lü savunmanın solunda Szalai, sağında ise Tisserand'ı oynatmayı planlayan Pereira, İngiliz oyuncunun yerine yeni bir stoper takviyesi istedi. Pereira'nın kadroda düşünmediği Steven Caulker, takımda kalması durumunda Serdar Aziz ile birlikte yedek olacak.