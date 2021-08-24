Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu nasıl? Sarı-lacivertlilerde kritik hafta..

Fenerbahçe, 26 Ağustos tarihinde HJK Helsinki ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. İlk maçta kadrodaki eksikler nedeniyle zorlanan Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu merak ediliyor.

Vitor Pereira yönetiminde yeni sezonu açan Fenerbahçe'de sakat futbolcular can sıkıyor.

Sarı-lacivertli ekip, HJK Helsinki maçına eksiksiz bir kadro ile gitmek istiyor.

1-0 kazanılan Helsinki maçının rövanşını alarak tur atlamak isteyen Fenerbahçe, hazırlıklarının İstanbul etabını tamamladı.

Fenerbahçe, yarın saat 10.00'da Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Finlandiya'ya hareket edecek.

Bu gelişmelerin ardından sakatlanan futbolcuların iyileşip iyileşmediği ve maç kadrosunda olup olmayacağı merak ediliyor.

Peki, Fenerbahçe'de sakat futbolcuların durumu nasıl? İşte detaylar..

FENERBAHÇE'DE SAKAT FUTBOLCULARIN DURUMU NASIL?

Fenerbahçe, HJK Helsinki maçına eksiksiz gitmek isterken, sakatlıkların durumu merak konusu oldu.

Sakatlıkları devam eden İrfan Can Kahveci, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun ve Filip Novak'ın tedavilerine devam edildiği kaydedildi. Bu isimler Helsinki maç kadrosuna dahil edilmedi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Fenerbahçe, karşılaşma için son çalışmasını yarın saat 19.00'da maçın oynanacağı statta yapacak.

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira ile futbolculardan Luiz Gustavo yarın saat 18.30'da karşılaşmanın oynanacağı statta bir basın toplantısı düzenleyecek.