Fenerbahçe'de Sinan Gümüş şoku! Sinan Gümüş, Dinamo Kiev maçı kadrosuna neden alınmadı?

Fenerbahçe'den gelen son dakika açıklamasının ardından, "Sinan Gümüş Dinamo Kiev maçı kadrosuna neden alınmadı?" sorusu gündeme taşındı. Taraftarlar net bir bilgiye ulaşmak için araştırma yapıyor.

Fenerbahçe Vitor Pereira yönetiminde yeni sezona hazırlanıyor. Yeni sezonda her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile hazırlık maçı yapacak.

Hazırlık maçları ile takımdaki oyuncuların performanslarını analiz eden Pereira, bazı isimlerle yolları ayırma kararı aldı.

Genç teknik adam, yönetime verdiği rapor sonrası bazı futbolcuların süresiz kadro dışı bırakılmasını istedi.

Bunun akabinde, Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanmaya başladı.

Taraftarlar, "Sinan Gümüş Dinamo Kiev maçı kadrosuna neden alınmadı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, "Sinan Gümüş Dinamo Kiev maçı kadrosuna neden alınmadı? İşte son durum..

SİNAN GÜMÜŞ NEDEN KADRODA YOK?

Saro-laciverli ekipte Sinan Gümüş ve Caner Erkin kadro dışı kaldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon planlaması devam eden Profesyonel Futbol A Takımımızda, Teknik Direktörümüz Vitor Pereira’nın kararı doğrultusunda; oyuncularımız Caner Erkin ve Sinan Gümüş’ün çalışmalarını takımımızdan ayrı olarak sürdürmelerine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.







