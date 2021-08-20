Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya'nın gol sevinci olay oldu! Avrupa basını manşetlere taşıdı

Fenerbahçeli sporcu Muhammed Gümüşkaya'nın Helsinki maçında attığı muhteşem golün ardından yaşadığı sevinç olay oldu. Gümüşkaya'nın golden sonra formada armayı bulamaması Avrupa'da manşetlere taşındı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki'yi ağırladı.

Fenerbahçe, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısında golü bulamadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle girildi.

FENERBAHÇE, HELSINKI'Yİ DEVİRDİ

İkinci yarıya daha etkili başlayan sarı-lacivertliler, 65. dakikada genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle öne geçti.

Sahadan bu skorla galip ayrılan Fenerbahçe, rövanş öncesi avantajlı duruma geçti. Bu eşleşmenin rövanşı, 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.

MUHAMMED GÜMÜŞKAYA'NIN İLK GOLÜ

Fenerbahçe'nin altyapıdan yetiştirdiği Muhammed Gümüşkaya, HJK Helsinki karşısında takımını öne geçiren golü kaydetti.

İlk Avrupa maçına HJK Helsinki karşısında çıkan sarı-lacivertli 20 yaşındaki futbolcu, Avrupa arenasına muhteşem bir golle başladı.

GOLÜNÜ ATTI ANCAK ARMAYI BULAMADI

Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'nin Helsinki'yi 1-0 mağlup ettiği karşılamaya damga vurdu.

Oyuna girdikten 3 dakika sonra attığı müthiş golle taraftarı ayağa kaldıran genç oyuncunun gol sevinci sırasında ilginç görüntüler yaşandı.

Takımına galibiyeti getiren golü atan 20 yaşındaki futbolcu, tribünlere koşarken formasındaki armayı öpmek istedi. Ancak formanın üstünde armayı bulamadı.

Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe'nin önceki gün satışa sunulan yeni formasının tasarımında arma bulunmaması nedeniyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

AVRUPA'NIN GÜNDEMİNE OTURDU

Muhammed Gümüşkaya'nın attığı muhteşem golden sonra formasında öpmek için arma aradığı anlar, Avrupa basınında geniş yer buldu.

İngiliz, İspanyol ve İtalyan medyası başta olmak üzere birçok global kurum, Muhammed Gümüşkaya'nın o anlarını manşete taşıdı. İşte o manşetler...

Daily Star: Milan ve Manchester City gibi devlerin de forma sponsoru olan Puma, hafta başında yayınladığı yeni forma tasarımında logo kullanmadı. Fenerbahçe'nin yıldızı Muhammed Gümüşkaya golden sonra armayı bulamayınca şaşkına döndü.

Daily Mail: Puma'nın yeni armasız formaları çok tuhaf. Fenerbahçeli Muhammed Gümüşkaya attıı golün ardından takım armasını bulamadı ve şaşkına döndü.

The Sun: Fenerbahçe'nin golünü atan oyuncunun armayı öpme denemesini izliyoruz. Tabii ki formada arma olmadığını fark etmeden önce...

Marca: Oyuncular formayı öpme konusunda sıkıntı çekebilir. Muhammed Gümüşkaya kulübüne olans evgisini göstermek istedi ama armayı bulamadı.

AS: Muhammed Gümüşkaya hayatının golünü attı ama formada armayı bulmada başarısız oldu.

Mundo Deportivo: Avrupa Ligi ön elemesinde Fenerbahçe-Helsinki maçında takımına galibiyet getiren golü kutlamak isteyen futbolcu Muhammed Gümüşkaya kendini komik bir çıkmazın içinde buldu. Fenerbahçe'nin genç yıldızı golü kutlamak için kulübünün armasını öpmek istedi ancak bir sorunla karşılaştı: Böyle bir arma yoktu. Fenerbahçe'yi giydiren marka Puma bu sezon üçüncü formalarında takımların armalarına yer vermedi.

Diário Record: Golünü attı, armayı öpmek istedi ancak formasında arma yoktu...

Ge Globo: Arma nerede? Muhammed Gümüşkaya, Puma'nın bu sezon yayınladığı üçüncü formalardaki armayı aradı ama bulamadı.

La Republica: Formada arma nerede? Forma armasız tasarlandı ancak Fenerbahçe forması giyen futbolcu bunu unuttu.