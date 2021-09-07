Fenerbahçeliler müjde! O futbolcu idmanlara başladı..

Fenerbahçeliler müjde! O futbolcu idmanlara başladı..

Fenerbahçe'de sakat oyuncular can sıkarken, sakatlanan isimlerden birisi ise idmanlara başladı. Bunun akabinde taraftarlar, "Hangi oyuncu sakatlıktan döndü?" sorusunu gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de gidenler, kalanlar derken sakat olan futbolcuların durumu merak edilmeye başlandı.

Serdar Dursun, İrfan Can Kahveci, Pelkas.. Bu isimlerin sakatlıklarının uzun sürmesi taraftarları endişelendirirken, bir futbolcu ise sakatlıktan döndü.

Taraftarlar gelen futbolcuların analizini yapmaya devam ederken, sakatlıktan dönen futbolcunun ise kim olduğunu araştırmaya başladı.

Sarı-lacivertli camia, "Hangi oyuncu sakatlıktan döndü?" sorusunu gündeme taşıdı. Peki, "Hangi oyuncu sakatlıktan döndü?"

HANGİ FUTBOLCU SAKATLIKTAN DÖNDÜ?

Yaklaşık bir ay önce yapılan bir idman sırasında omzu çıkan Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, uzun süren sakatlığının ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Vitor Pereira'nın, Pelkas için özel program hazırlatıp kısa sürede eski formuna döndürmeye çalışacağı belirtildi.