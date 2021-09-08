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    Fenerbahçeliler müjde! O futbolcunun lisansı çıktı...

    Fenerbahçe transfer döneminin sessiz takımlarımdan biri olmasına rağmen, birkaç mevkiye oyuncu almayı ihmal etmedi. Bu oyunculardan birinin ise lisansı çıkartıldı. Peki hangi oyuncunun lisansı çıktı?
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 17:52
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 17:53
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    Fenerbahçeliler müjde! O futbolcunun lisansı çıktı...

    Fenerbahçe transfer dönemini sakin geçirirken, sadece Vitor Pereira'nın ismini verdiği oyuncular alındı.

    2. Pereira döneminin başladığı sarı-lacivertli ekipte, transferlerin lisansları ise çıkartılıyor.

    Transfer dönemi bugün sona ererken, Fenerbahçe bir futbolcusuna daha lisans çıkardı.

    Bunun akabinde, "Hangi oyuncunun lisansı çıktı?" sorusu gündeme getirildi. Peki, Hangi oyuncunun lisansı çıktı?

    HANGİ OYUNCUNUN LİSANSI ÇIKTI?

    Fenerbahçe, Portekiz Ligi ekiplerinden Estoril Paria'dan transfer ettiği Miguel Crespo'nun lisansını çıkarttı.

    Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı.

    Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Miguel Crespo’ya çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

    Fenerbahçeliler müjde! O futbolcunun lisansı çıktı... #1

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