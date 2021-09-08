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Fenerbahçeliler müjde! O futbolcunun lisansı çıktı...

Fenerbahçeliler müjde! O futbolcunun lisansı çıktı...

Fenerbahçe transfer döneminin sessiz takımlarımdan biri olmasına rağmen, birkaç mevkiye oyuncu almayı ihmal etmedi. Bu oyunculardan birinin ise lisansı çıkartıldı. Peki hangi oyuncunun lisansı çıktı?