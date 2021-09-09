Fenerbahçelilere kötü haber! Sivas maçı öncesi o isim sakatlandı

Lige iyi başlayan Fenerbahçe, çıkışına Sivasspor'u yenerek devam etmek istiyor. Ancak sarı-lavcivertli camianın yakasını sakatlıklar bırakmıyor. Sakatlanan bir futbolcu, Sivas maçında yer almayabilir.

2. Vitor Pererira dönemini yaşayan Fenerbahçe'de, şu ana kadar iyi bir hava hakim.

Sarı-lacivertli ekip çıkışa başlarken, bazı sakat futbolcular ise Pereira'nın canını sıkıyor.

Transfer döneminin kapanmasıyla sakat oyuncuların yerine takviye yapma şansı kalmazken, Sivasspor maçında önemli bir futbolcu yer alamayabilir.

Bu gelişmelerin ardından o futbolcunun kim olduğunu öğrenmek isteyen taraftarlar, "Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesi hangi futbolcu sakatlandı?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, "Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesi hangi futbolcu sakatlandı?"

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇI ÖNCESİ HANGİ FUTBOLCU SAKATLANDI?

Fenerbahçe'de sakatlıkları biten Pelkas, İrfan ve Novak takıma gönderken, ağrıları olan Ferdi Kadıoğlu'nun Sivasspor maçında forma giyip giymeyeceği henüz belli değil.

Nazım Sangare ise adalesinden yaşadığı sakatlık sonrası tedaviye alındı. Nazım'ın Sivas karşısında oynamasının zor olduğu öğrenildi.

Vitor Pereira'nın bu mücadelede sağ kanat beki olarak, Bright Osayi-Samuel'i tercih etmesi bekleniyor.