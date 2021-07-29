Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi başlıyor! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fenerbahçe'nin Avrupa mücadelesi başlıyor! Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından, Fenerbahçe Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı. Peki, Fenerbahçe'nin maçları ne zaman, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Ali Koç'un yeniden başkan seçildiği ve bu sene her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, Vitor Pereira yönetiminde çalışmalarına başladı.

Hazırlık maçları yaparak yeni sezona hazırlanan sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılmaya hak kazandı.

Uzun bir sürenin ardından Avrupa'da mücadele edecek olan Fenerbahçe, kadrosu için takviye yapmaya devam ediyor.

Takım hazırlıklara devam ederken, taraftarlar ise "Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİG PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN?

Sarı- lacivertlilerin Avrupa arenasındaki heyecanı 19 Ağustos'ta oynanacak ilk play-off mücadelesi ile başlayacak. İkinci maç ise 26 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Fenerbahçe, play-off turunda eşleşeceği rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacak.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİG PLAY-OFF MAÇI HANGİ KANALDA?

Sarı lacivertli kulübün Avrupa maçları Smart Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu kanalı izlemek isteyenlerin D-Smart üyeliği satın alması gerekiyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Fenerbahçe'de şu an için kesinleşmiş 3 rakibi bulunuyor. Bunlar Hollanda'dan AZ Alkmaar, Danimarka'dan Randers, Ukrayna'dan Zorya Luhansk. Avusturya ve Belçika Ligi'ni 3. sırada bitirecek takım, Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri arasında yer alacak.