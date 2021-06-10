Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Marco Silva kimdir? Marco Silva'nın biyografisi..

Sarı lacivertli ekibin Portekizli teknik adam Marco Silva ile ilgilendiği ancak henüz resmi teklifte bulunmadığı iddiaları gündeme oturdu. Peki Marco Silva kimdir, hangi takımları çalıştırdı?

Yeni sezon öncesinde teknik direktör arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe'de sıcak bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'de teknik direktör adayı olarak adı geçen Roger Schmidt, Rafael Benitez ve Paulo Fonseca gibi isimlerin yanına Marco Silva'nın da eklendiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'nin 43 yaşındaki teknik adam ile temasa geçtiği gelen bilgiler arasında yer alırken, sarı-lacivertli takıma gönül verenler, Marco Silva'nın hayatı ve futbol kariyeri hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Marco Silva kimdir? İşte Marco Silva'nın biyografisi...

MARCO SİLVA KİMDİR?

Tam adı Marco Alexandre Saraiva Silva olan teknik adam, 12 Temmuz 1977 tarihinde Portekiz'in Lizbon şehrinde doğmuştur. Futbol kariyeri boyunca ülkesinden çıkmayan Silva, sırasıyla Belenenses, Atletico, Trofense, Campomaiorense, Rio Ave, Braga, Salgueiros, Odivelas ve Estoril Praia'da forma giymiştir.

2005 yılında futbolu bırakan Silva, teknik direktörlük kariyerine 2011 yılında Portekiz ekibi Estoril Praia'da başlamıştır. 116 maçta 1.66 puan ortalaması yakalayan Silva, ülkenin köklü ekiplerinden Sporting Lizbon'un başına geçmiştir. 37 yaşında geldiği Lizbon'da başarılı olan Silva, Başkent ekibinde geçirdiği ilk sezonunda kupa zaferi yaşamıştır.

Lizbon macerasının ardından eski Fenerbahçeli Vitor Pereira'nın yerine Olympiakos'a imza atan Silva, Yunan ekibinde çıktığı 48 maçta 38 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet almış ve 2.44 puan ortalaması yakalamıştır. 39 yaşında Olympiakos ile şampiyonluk yaşıyan genç teknik adam, İngiltere'ye yelken açmıştır.

Premier Lig’in dikkatini çeken Marco Silva, 2016-2017'de Hull City'nin başına geçmiştir. Hull'u son sırada devralan Silva, 22 maçta görev amış ve Ada'daki ilk sezonunda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet alan Silva'lı Hull'un çabası Premier Lig'de kalmaya yetmemiştir.

Mayıs 2017'de Watford ile anlaşan Portekizli, istenilen başarıyı yakalayamamış ve kötü gidişatın ardından 26 maç sonra görevine son verilmiştir. 2018'de Sam Allardyce ile yolları ayıran Merseyside ekibi Everton'ın başına geçen Portekizli teknik adam, yaz transfer döneminde yapılan hamlelere karşın beklentilerin oldukça altına bir performans sergilemiştir.

Silva, Aralık 2019'da Everton'dan ayrılmış ve daha sonra başka bir takım çalıştırmamıştır. Son olarak Everton'ı çalıştıran Marco Silva'nın, Cenk Tosun'u kadroda çok tercih etmemesi sıklıkla spor basınında gündem olmuştur.