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- Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, hangi takımlarla eşleşti? 2021-22 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri
Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, hangi takımlarla eşleşti? 2021-22 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri
- Haber Merkezi
- 27.08.2021 - 18:21
- Güncelleme : 27.08.2021 - 18:23
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda HJK Helsinki'yi eleyerek gruplara kalmayı başardı.
Bugün saat 13:00’te başlayan UEFA kura çekimi ile sarı lavicertli temsilcimizin grup aşamalarındaki rakipleri de belli oldu.
Bu gelişmenin ardından sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, 'Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, grubunda hangi takımlar var?' sorusuna yanıt aramaya başladı.
Peki Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, kimlerle eşleşti? İşte 2021-2022 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri...
FENERBAHÇE HANGİ TAKIMLARLA EŞLEŞTİ, GRUBUNDA KİMLER VAR?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup etabının kura çekimi bugün İstanbul'da yapıldı. Fenerbahçe kura çekimine üçüncü torbadan, Galatasaray ise dördüncü torbadan katıldı.
Temsilcimiz Fenerbahçe, D Grubu'nda Olympiakos (Yunanistan), Eintracht Frankfurt (Almanya) ve Royal Antwerp (Belçika) ile eşleşti.
İşte UEFA Avrupa Ligi grupları
A Grubu: Lyon, Rangers, Sparta Prag, Brondby
B Grubu: Monaco, PSV, Real Sociedad, Sturm Graz
C Grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova
D Grubu: Olympiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Antwerb
E Grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
F Grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G Grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros
H Grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien