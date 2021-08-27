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Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, hangi takımlarla eşleşti? 2021-22 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri

Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, hangi takımlarla eşleşti? 2021-22 Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri

UEFA Avrupa Ligi gruplarına adını yazdıran Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu. Bu gelişmenin ardından 'Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, grubunda hangi takımlar var?' soruları araştırma konusu oldu.