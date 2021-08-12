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- Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu? Kanarya Avrupa arenasında!
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu? Kanarya Avrupa arenasında!
- Haber Merkezi
- 12.08.2021 - 21:13
Fenerbahçe uzun bir aradan sonra yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Bu sene Süper Lig'de mutlak şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında ise başarı yakalamak istiyor.
Sezonu Vitor Pereira yönetiminde açmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibinin belli olup olmadığı merak ediliyor.
Futbolseverler, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu? sorusunu gündeme taşıdı.
Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu?
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ'NDEKİ RAKİBİ BELLİ OLDU MU?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki oldu.
Maçlar 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Sarı-lacivertliler ilk maçta rakibini sahasında ağırlayacak. Mücadelenin yayıncı kuruluşu ve saati ilerleyen günlerde belli olacak.