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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu? Kanarya Avrupa arenasında!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu? Kanarya Avrupa arenasında!

Fenerbahçe, uzun bir aradan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde boy göstermeye hazırlanıyor. Taraftarlar, "Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu mu?" sorusunu gündeme getirdi.