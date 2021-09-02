Fenerliler müjde! O isimin transferi resmen açıklandı

Fenerbahçe transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala giden ve gelenler için düğmeye bastı. Sarı-lacivertli ekipte Rossi dışında bir isim daha bugün açıklandı.

Ali Koç gidecek bazı isimler olduğunu söylemiş ardından birkaç transfer yapacaklarını belirtmişti.

Lemos, Samatta, Perotti, Zanka, Dirar gibi isimler ile yollarını ayıran Kanarya, gelen isimleri ise duyurmaya başladı.

Bu isimlerden birisi bugün açıklanan Diego Rossi olurken, akşam saatlerinde bir isim daha geldi.

Taraftarlar o ismin kim olduğunu öğrenmek için detaylı bir araştırma yapmaya başladı.

FENERBAHÇE KİMİ TRANSFER ETTİ?

Fenerbahçe, Avusturya Ligi takımlarından Salzburg'da forma giyen Mergim Berisha ile anlaşma sağlamıştı.

23 yaşındaki golcü imza için İstanbul'a gelmişti. arı-lacivertliler yeni forvetini açıkladı.

23 yaşındaki forvet Mergim Berisha ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Oyuncu Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek.