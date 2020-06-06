Ferahlatıcı etkisiyle: Reyhanlı Kavun Sorbe

Sıcak havaların etkisini azaltacak, hem lezzetli hem de diyetinize uygun bir sorbe tarifimiz var.

Normalleşme sürecinin yasaksız ilk hafta sonunda hava sıcaklıklarının iyice artması sizi de bunaltıyorsa, hazırladığımız bu tatlıyı çok beğeneceksiniz. Tezgahlarda yerini almaya başlayan kavunun lezzetinden faydalandık ve reyhanın aromasını kattık. Bal ile hafif tatlandırdığımız sorbemiz, sadece 3 malzemeyle sizlerle…

Nefisyemek.com olarak yazın en taze meyveleriyle içinizi serinletmeye devam ediyoruz.

Hazırsanız kollarınızı sıvayın ve ellerinizi iyice dezenfekte edip mutfaktaki yerinizi alın. Başlıyoruz…

Siz bugün ne pişirdiniz?

Reyhanlı Kavun Sorbe Tarifi VİDEO

TAM TADINDA: REYHANLI KAVUN SORBE

Kavun mevsiminde yapmasak olmazdı dedik ve lezzetli bir sorbe hazırladık. Diyabet hastalarının da kolaylıkla tüketebileceği bu tatlı, bu yazın favorisi olmaya aday.

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MALZEMELER

3 dilim kavun

2 yemek kaşığı bal

½ bağ reyhan

YAPILIŞI

Kavunu dilimleyip çekirdeklerini çıkartın ve küçük parçalara ayırın. Tepsiye tek sıra olacak şekilde dizin ve buzlukta 1 saat kadar dondurun. Donmuş kavun parçalarını derin bir kaba alın. Balı ve reyhan yapraklarını ilave edip el blenderinden geçirin. Tekrar buzlukta 5 saat dondurun. Bu aşamada ara ara karıştırın. Dondurma kıvamına yakın sorbeyi soğuk olarak servis edin.

Şef Gizem Bozdağ / nefisyemek.com

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