Ferhan Şensoy’un büstü yapıldı

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un Bodrum’da evinin olduğu mahalledeki parka yerleştirilen büst için tören düzenlenirken kızı Derya Şensoy, gözyaşlarına boğuldu.

31 Ağustos’ta hayatını kaybeden Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu, tiyatrocu, yazar, şair Ferhan Şensoy anısına Muğla’nın Bodrum ilçesinde büst açılışı yapıldı.

Heykeltraş Esra Sağlık Şenalp’in eseri olan büstün açılışı için düzenlenen törene Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber, Şensoy’un eşi oyuncu Elif Durdu, kızı Derya Şensoy ve oyuncu Tarık Papuççuoğlu da katıldı.

“FERHAN ŞENSOY’U SEVDİĞİNİZ İÇİN ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Şensoy Ailesi'nin yaşadığı Geriş Mahallesi'ndeki Nevin Başara Parkı'na yerleştirilen büstün açılışı ile ilgili konuşan Başkan Aras, Ferhan Şensoy gibi bir değerin Bodrum’da yaşadığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aras, “Ferhan Şensoy’u ilelebet yaşatmak için buradayız. Bodrum’da tarih boyunca sanatın her dalından çok önemli isimleri hep yanı başımızda bulduk. Bu çok önemli, çünkü sanatın olduğu yerde barış vardır, kardeşlik vardır, demokrasi vardır. ‘İnsan bir güzelliğin farkına varamıyorsa, o güzelliği hak etmiyor demektir’ demiş Ferhan Şensoy. Bodrum’u seçtiği için Ferhan Şensoy’a teşekkür ederim. Geriş çok önemli bir yer. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir yer. Demek ki o da bu topraklardan ilham aldı. Yaşamak için burayı seçti. Ferhan Şensoy gibi bir değerin etkinliğinde burada ailesiyle, sevenleriyle bir arada olmak çok önemli, çok duygusal anlar yaşıyorum ben de. Hepinize geldiğiniz için ve Ferhan Şensoy’u sevdiğiniz için çok teşekkür ediyorum.” dedi.

“SON ZAMANLARINDA DA BURAYA GELMEK İSTİYORDU”

Duygusal anlar yaşayan ve gözyaşlarına boğulan kızı Derya Şensoy ise emeği geçenlere teşekkür ederek, “Ben buraya ilk geldiğimde 31 sene önce bebektim. Burada büyüdüm, ilk arkadaşlarımı burada edindim, bisiklete burada binmeyi öğrendim, yüzmeyi burada öğrendim. Geriş’te çok fazla anım var. Bizim için Geriş’e gelmek babamın tatili demekti. Babamın tatili demek onunla vakit geçirebilmek demekti, çünkü turneler bitmiş, sezon kapanmış ve Geriş’e geliyorduk. Babam burayı çok seviyordu. Son zamanlarında da buraya gelmek istiyordu maalesef mümkün olmadı ama bu büstün burada olması o kadar anlamlı ki emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

HELVA DAĞITILDI

Elif Durdu, Derya Şensoy ve diğer tüm katılanların duygusal anlar yaşadığı büst açılışı helva dağıtımıyla sona erdi.